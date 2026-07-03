نفى نادي ريال مدريد الإسباني أنباء دخوله في مفاوضات مع نجم تشيلسي الإنجليزي إنزو فرنانديز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان فرنانديز، البالغ من العمر 25 عاماً، قد عبر في وقت سابق عن حبه لمدينة مدريد ورغبته في اللعب هناك، كما ذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي الملكي اتفقت مع اللاعب على البنود الشخصية.

إنزو «خارج حسابات» الريال

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: «رداً على المعلومات والتصريحات التي ظهرت في الأيام الأخيرة حول اهتمام مزعوم من ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب إنزو فرنانديز، يرغب النادي في التأكيد على أنه لم يقم بأي تحرك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتعاقد مع اللاعب المذكور، كما أنه ليست لديه أي نية لإبرام هذه الصفقة».

إشادة باللاعب وعلاقة مميزة مع تشيلسي

وأضاف البيان: «يود ريال مدريد التعبير عن أقصى درجات الاحترام لإنزو فرنانديز، وهو لاعب كرة قدم رائع تُعرف مسيرته وجودته على نطاق واسع، وكذلك لنادي تشيلسي، الذي يحتفظ معه ريال مدريد بعلاقة مؤسسية ممتازة».

وتابع: «بسبب الاحترام الذي يستحقه كيان مثل تشيلسي، ومن منطلق مبادئ الولاء المؤسسي التي طالما ميزت تصرفات ريال مدريد، يعتبر النادي من الضروري نفي هذه التكهنات بشكل قاطع، لأنها تفتقر إلى الأساس ولا تعكس الواقع».

استياء من الشائعات

وختم البيان: «يعرب ريال مدريد عن أسفه لأنه، على الرغم من وضوح الحقائق وعدم وجود أي تحرك من قبل النادي، تستمر المعلومات غير الدقيقة في الانتشار، ما يسهم في إحداث ارتباك بين المشجعين وإلحاق الضرر غير الضروري بالكيانات والأشخاص المعنيين».