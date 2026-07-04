سطّر منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بعدما بلغ دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس بولاية تكساس.



وفرض المنتخب المصري أفضليته في الشوط الأول، ونجح إمام عاشور في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 13 برأسية رائعة، قبل أن يهدر الفراعنة أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، أبرزها عن طريق عمر مرموش، كما أُلغي هدف لزيكو بداعي التسلل.



وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الأسترالي إلى أجواء المباراة بعدما سجل محمد هاني هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 55، لتستمر النتيجة بالتعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، ثم الإضافي.



واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، حيث تألق لاعبو المنتخب المصري وحسموا المواجهة بنتيجة (4-2)، ليحقق الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال لأول مرة.



وضرب منتخب مصر موعدًا في دور الـ16، مواصلًا مشواره في البطولة، بعدما قدم واحدة من أبرز مبارياته في النسخة الحالية، ليمنح جماهيره ليلة تاريخية ستبقى راسخة في ذاكرة الكرة المصرية.