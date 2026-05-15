في لحظة عاطفية مؤثرة، ودّع نادي ليفربول الإنجليزي أسطورته المصرية محمد صلاح بطريقة خاصة وملكية، من خلال غلاف مجلته الرسمية.

وظهرت صورة محمد صلاح على غلاف المجلة الرسمية للنادي، مع عنوان بارز بالعربية: «صلاح ملك مصر»، وكُتب أسفله: «احتفالاً بأساطير الريدز».

يأتي هذا التكريم في الوقت الذي أعلن فيه صلاح رحيله الرسمي عن النادي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، بعد مسيرة حافلة استمرت 9 سنوات في أنفيلد.

ويُعد الغلاف جزءاً من سلسلة احتفالات النادي بأساطيره، حيث أراد ليفربول تكريم واحد من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص الريدز في العصر الحديث، ويأتي هذا الاحتفاء قبل أشهر قليلة من الوداع الرسمي المتوقع في نهاية الموسم.

وكان صلاح (33 عاماً) قد أعلن في مارس 2026 اتفاقه مع الإدارة على الرحيل بنهاية الموسم، رغم تبقي عام على عقده، لينهي بذلك حقبة ذهبية مع الفريق.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول قادماً من روما في صيف 2017، وسرعان ما تحول إلى ظاهرة كروية عالمية، وخلال 9 مواسم، ساهم صلاح في تحقيق العديد من الألقاب البارزة، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز (2020)، ودوري أبطال أوروبا (2019)، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، ودرع المجتمع

ويحتل صلاح مكانة متقدمة في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، ويُعتبر من أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ النادي الحديث، اشتهر بعلاقته القوية مع جماهير الريدز التي أطلقت عليه لقب «الملك المصري« أو «Egyptian King».