تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث غذّت أسعار الطاقة المرتفعة المخاوف من التضخم وعززت التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، في حين يترقب المتداولون نتائج القمة الأمريكية الصينية.



ووفقاً لأسعار الذهب بالريال السعودي، تراجع غرام الذهب عيار 18 قبل الضريبة والمصنعية إلى 412 ريالاً، فيما بلغ سعر الغرام عيار 21 نحو 481 ريالاً، وبلغ سعر الغرام الصافي عيار 24 نحو 550 ريالاً.



وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 99.11 نقطة، لتتجاوز مكاسبه 1% هذا الأسبوع.



وخفض بنك «إيه إن زد» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 200 دولار لتصل إلى 5600 دولار، محذراً من أن قوة الدولار وعائدات السندات ستظل تمثل حجر عثرة أمام تعافي الأسعار.