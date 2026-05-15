انخفض سعر الذهب اليوم (الجمعة) إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع متجها نحو تكبد خسارة أسبوعية إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة ‌إلى تفاقم المخاوف من التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ​في حين ⁠يركز المستثمرون على الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ‌والصيني شي جين بينغ.

بحلول ‌الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، وواصل الذهب في المعاملات الفورية خسائره للجلسة الرابعة على التوالي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 4613.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى ‌مستوى له منذ السادس من مايو أيار. وهبط الذهب 2.1 بالمئة منذ ⁠بداية الأسبوع.

وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 1.4 بالمئة إلى 4619 دولارا.

وارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 80.93 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.7 بالمئة إلى 2021.75 دولار، وهبط ⁠البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1423.75 دولار.