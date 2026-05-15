ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية خلال تعاملاته اليوم (الجمعة) مسجلة مستويات قياسية جديدة، وسط توقعات باتجاه البنك المركزي نحو رفع الفائدة في اجتماعه القادم في شهر يونيو، من أجل كبح جماح الضغوط التضخمية.



وارتفع عائد السندات لأجل عشرين عامًا إلى 3.658%، في تمام الساعة 10:47 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق في البيانات التي يعود تاريخها لعام 1999، وتجاوز عائد نظيرتها لأجل ثلاثين عامًا حاجز 4% للمرة الأولى.



كما صعد عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بحوالي 10 نقاط أساس إلى 2.73%، وهو المستوى الأعلى له منذ مايو 1997، ووصل عائد نظيرتها استحقاق خمس سنوات عند المستوى القياسي 2%.



وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم (الجمعة)، ارتفاع مؤشر أسعار المدخلات للشركات اليابانية بنسبة 2.3% في أبريل على أساس شهري، مسجلاً أكبر وتيرة زيادة في 12 عامًا، مما يعكس تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الضغوط التضخمية.