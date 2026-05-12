حققت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، 8 ميداليات نصفها ذهبية في منافسات اليوم الأول للدورة، (الثلاثاء)، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وتنوعت الميداليات ما بين 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة.



وجاءت أولى الميداليات بواسطة فريق السعودية للسباحة، الذي حقق 4 ميداليات (2 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية)، في مركز حمد للسباحة، إذ حقق السباح عماد الزبن الميدالية الذهبية بعد أن حل أولاً في سباق 50م حرة بزمن 22.64 ثانية، مسجلاً رقماً خليجياً جديداً، ومن ثم حقق زميله علي العيسى الميدالية الذهبية الثانية، بحلوله أولاً في سباق 100م ظهر، بزمن 57.39 ثانية، ورقم سعودي وخليجي جديد.



فيما حقق محمد الزاكي فضية سباق 200م فراشة، بزمن 2.07.36 دقيقة، وخطف علي العبدالوهاب برونزية 100م ظهر بزمن 1.00.22 دقيقة.



وجاءت الميدالية الذهبية الثالثة في مسابقة التايكوندو عن طريق اللاعب طارق حامدي بعد أن حل أولاً في منافسات وزن تحت 80 كيلوغراماً، بعد فوزه في المواجهة النهائية للوزن على نظيره من البحرين 2–0، وهو الذي انتقل للنهائي بتغلبه على الكويت بالنتيجة ذاتها، وحققت زميلته رحمة الخواهر، الميدالية الفضية لمسابقة وزن تحت 49 كيلوغراماً، بخسارتها في النهائي أمام البحرين 0–2، بعد فوزها على الإمارات بثنائية نظيفة.



فيما منعت الإصابة، رياض حمدي، من خوض المواجهة النهائية لوزن تحت 58 كيلوغراماً، لينال بذلك الميدالية الفضية، وانتقل للمرحلة النهائية، بفوزه على الكويتي سعود بن مطلق 18-10، والقطري حسن النعيمي 2–0.



وجاءت الذهبية الرابعة في مسابقة الفردي للعبة البولينغ، عبر لاعب الأخضر عبدالرحمن الخليوي الذي حقق المركز الأول بنيله 1295 نقطة من 6 أشواط، ويدخل الأخضر منافسات الزوجي عند الرابعة عصر (الأربعاء).



كما تأهل لاعب المنتخب السعودي للبلياردو، محمد باعباد، لنصف نهائي مسابقة فردي (10) كرات الذي يقام عند العاشرة من صباح (الأربعاء)، بعد فوزه مساء (الثلاثاء) على البحريني حسين علي 7–5، والإماراتي خالد الزرعوني 7–3، فيما خرج عبدالعزيز العمودي من المسابقة ذاتها، بخسارته من الكويتي سليمان غلوم 5–7، والبحريني حسين علي 3–7.



وفي مسابقة كرة السلة 3×3، تأهل فريق السعودية لنصف نهائي السيدات الذي يقام عند الرابعة عصر (الأربعاء) أمام قطر، بعد تغلبه على الإمارات الثلاثاء بنتيجة 19–12.



وفي سلة 3×3 للرجال، فاز فريق السعودية على المنتخب الكويتي 22–16، وخسر من البحرين 13–16، والإمارات 13–15، على أن يلاقي المنتخب القطري عند الثالثة والنصف من عصر (الأربعاء).



وفي كرة الطاولة، فاز المنتخب السعودي للفرق، على نظيره منتخب عمان بنتيجة 3–0، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.