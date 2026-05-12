علمت «عكاظ» من مصادرها أن مدرب المنتخب السعودي جيورجيوس دونيس يستعد خلال الأيام القادمة لكشف قائمة الأسماء التي ستنضم لمعسكر المنتخب السعودي التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي سينطلق الإثنين 25 مايو القادم وحتى الخميس 11 يونيو القادم.



وسيخوض «الأخضر» مباراتين وديتين في معسكر أمريكا القادم، الأولى أمام منتخب الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، السبت 30 مايو القادم. والثانية ضد منتخب السنغال، الثلاثاء 9 يونيو القادم، في مدينة سانت أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي المباراتان الوديتان ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لكأس العالم 2026.



وسيستهل المنتخب السعودي مبارياته ضمن المجموعة الثامنة في مونديال 2026 بمواجهة الأوروغواي، الثلاثاء 16 يونيو القادم، على استاد ميامي، ومن ثم يواجه إسبانيا، الأحد 21 يونيو، على استاد أتلانتا، ويختتم مباريات دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر، السبت 27 يونيو على استاد هيوستن.



وسيتأهل أول وثاني المجموعة الثامنة إلى دور الـ32، كما سيدخل الثالث في منافسة على إحدى البطاقات لأفضل 8 منتخبات من أصل 12 منتخباً ستحتل هذا المركز.



