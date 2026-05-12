علمت «عكاظ» من مصادرها أن مدرب المنتخب السعودي جيورجيوس دونيس يستعد خلال الأيام القادمة لكشف قائمة الأسماء التي ستنضم لمعسكر المنتخب السعودي التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي سينطلق الإثنين 25 مايو القادم وحتى الخميس 11 يونيو القادم.
وسيخوض «الأخضر» مباراتين وديتين في معسكر أمريكا القادم، الأولى أمام منتخب الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، السبت 30 مايو القادم. والثانية ضد منتخب السنغال، الثلاثاء 9 يونيو القادم، في مدينة سانت أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي المباراتان الوديتان ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لكأس العالم 2026.
وسيستهل المنتخب السعودي مبارياته ضمن المجموعة الثامنة في مونديال 2026 بمواجهة الأوروغواي، الثلاثاء 16 يونيو القادم، على استاد ميامي، ومن ثم يواجه إسبانيا، الأحد 21 يونيو، على استاد أتلانتا، ويختتم مباريات دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر، السبت 27 يونيو على استاد هيوستن.
وسيتأهل أول وثاني المجموعة الثامنة إلى دور الـ32، كما سيدخل الثالث في منافسة على إحدى البطاقات لأفضل 8 منتخبات من أصل 12 منتخباً ستحتل هذا المركز.
“Okaz” learned from its sources that the coach of the Saudi national team, Georgios Donis, is preparing in the coming days to reveal the list of names that will join the training camp of the Saudi national team in the United States, which will start on Monday, May 25, and continue until Thursday, June 11.
The "Green" will play two friendly matches during the upcoming camp in America, the first against the Ecuador national team at the "Sports Illustrated" stadium in Harrison, New Jersey, on Saturday, May 30. The second match will be against the Senegal national team on Tuesday, June 9, in San Antonio, Texas, USA. These friendly matches are part of the fourth and final phase of the preparation program for the Saudi national team for the 2026 World Cup.
The Saudi national team will begin its matches in Group H of the 2026 World Cup with a confrontation against Uruguay on Tuesday, June 16, at Miami Stadium, followed by a match against Spain on Sunday, June 21, at Atlanta Stadium, and will conclude the group stage matches with a meeting against Cape Verde on Saturday, June 27, at Houston Stadium.
The top two teams from Group H will qualify for the Round of 32, while the third-placed team will compete for one of the spots for the best 8 teams out of 12 that will occupy this position.