من يظن أن مشوار ناديي الهلال والخلود كان مفروشًا بالورود خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فهو مخطئ تمامًا، كونهما مرا بلقاءات صعبة ومعقدة، خاصة أن مباريات الكؤوس لا تقبل القسمة على اثنين.



بدليل أن وصولهما لنهائي أغلى الكؤوس كان عن طريق ركلات الترجيح، إذ نجح الزعيم في إسقاط الأهلي بكلاسيكو الكرة السعودي بمواجهة صعبة للغاية، في المقابل تأهل الخلود «العقرب» الذي لدغ «النمور» وأخرجهم من البطولة أيضاً عبر ركلات الترجيح.



مشوار الزعيم



بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره بكأس الملك ضمن دور 32 بلقاء العدالة على أرض الأخير وبين جماهيره في الأحساء، وتجاوزه بصعوبة بالغة بهدف دون مقابل أحرزه المهاجم السابق عبدالله الحمدان.



وبنفس النتيجة بهدف يتيم أيضاً كسب الأزرق نظيره الأخدود بهدف ضمن دور 16، أحرز الهدف المحترف البرازيلي ماركوس ليوناردو.



على صعيد دور 8 انفجرت كتيبة الإيطالي إنزاغي ودكوا شباك نظيرهم الفتح برباعية مقابل هدف، تناوب على تسجيلها كل من: مالكوم، ونيفيز، وتمبكتي، وليوناردو، فيما سجل هدف الفتح الوحيد فارغاس.



بنصف النهائي كان أقوى اختبار للزعيم الأزرق عندما التقى الأهلي على ملعب الإنماء وبين جماهير القلعة الخضراء، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للهلال الفرنسي هيرنانديز، وعادل النتيجة للأهلي توني، عقبها توجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم بنتيجة 4-2، ليُعلن رسميًا الزعيم أول الواصلين لنهائي كأس الملك.



العقرب.. للتاريخ



يُعتبر نادي الخلود «الحصان الأسود» لهذه النسخة، حيث أقصى أندية كبرى في طريقه لأول نهائي في تاريخه، نجح بالفوز على البكيرية بنتيجة 2-1 وذلك ضمن دور 32.



وخلال دور 16 كسب نظيره النجمة في كلاسيكو القصيم بهدف دون مقابل أحرزه إنريكي.



وفي ربع النهائي حقق فوزاً دراماتيكياً على الخليج بنتيجة (4-3) في مباراة شهدت غزارة تهديفية من قبل الفريقين إلا أن «العقرب» انتصر في الأخير وصعد لدور 4.



خلال مواجهة نصف النهائي التي كان الجميع يتوقع أن يكسب الاتحاد نظيره الخلود حسب الامكانات والفوارق بين الفريقين، إلا أن «فخر الرس» نجح في إقصاء حامل اللقب العميد وأطاح به خارج البطولة، بعد أن انتهى اللقاء بأشواطه الأصلية والإضافية بنتيجة 2-2، واتجها لركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء الرس.



مشوار الزعيم والعقرب



أهداف الهلال: 7



استقبل: 2



أهداف الخلود: 9



استقبل: 6