بات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ومدينة جدة علاقة وطيدة توطدت منذ سنوات طويلة، الجمعة القادمة يحتضن ملعب «الإنماء» نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والخلود، الذي سيكون النهائي العاشر الذي يقام في مدينة «العروس»، منذ انشاء الملعب في عام 2013.



فخلال النهائيات التسعة الماضية لعب ثمانية فرق وهي: الأهلي، والهلال، والنصر، والشباب، والاتحاد، والفيصلي، والوحدة، والفيحاء، وحالياً الخلود.



ويعتبر الهلال الأكثر مشاركة في النهائيات التي أقيمت في ملعب الانماء بعدد ست مرات، يليه الأهلي بالتساوي مع النصر بعدد ثلاث مرات، ثم الاتحاد مرتان ومرة واحدة لكل من الشباب والفيصلي والفيحاء والوحدة.



كما يعتبر الزعيم الهلال الأكثر تتويجاً باللقب في ملعب الإنماء بعدد أربع مرات، ثم يأتي الاتحاد بمرتين، يليه الأهلي والشباب والفيحاء بمرة واحدة لكل منهم، في الوقت الذي لم يتوج النصر في ملعب الإنماء حتى الآن رغم حضوره في نسختين سابقتين.



جحفلي الأشهر



ويعتبر نهائي نسخة 2015 بين فريقي الهلال والنصر الأشهر والأكثر إثارة في ذاكرة الجماهير الهلالية، والذي يُعرف بـ«نهائي جحفلي»، في تلك المباراة، إذ كان الزعيم متأخراً بهدف حتى الدقيقة 119 (آخر دقيقة في الشوط الإضافي الثاني)، قبل أن يسجل المدافع محمد جحفلي هدف التعادل القاتل، لتمتد المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الهلال لصالحه وتوج باللقب.



سجل المباريات:



- 2014.



فوز الشباب على الأهلي



- 2015.



فوز الهلال على النصر بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل 1-1.



- 2016.



فوز الأهلي على النصر 2-1 ب.



- 2017.



فوز الهلال على الأهلي 3-2.



- 2018.



فوز الاتحاد على الفيصلي 3-1.



- 2022.



فوز الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما 1-1.



- 2023.



فوز الهلال على الوحدة بركلات الترجيح 8-7.



- 2024.



فوز الهلال على النصر بركلات الترجيح 6-5.



- 2025.



فوز الاتحاد على القادسية بنتيجة 3-1.