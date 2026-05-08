سطّر نادي الخلود واحدة من أبرز القصص في النسخة الحالية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نجح في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ليواصل كتابة فصل جديد في رحلته الكروية.



بدأ الخلود مشواره في البطولة بطموح هادئ دون ضجيج إعلامي، قبل أن يتحول تدريجياً إلى أحد أبرز مفاجآت المسابقة، بعد أن قدّم مستويات لافتة في المباريات الإقصائية، ونجح في تجاوز محطات صعبة أمام فرق تمتلك خبرة أكبر في البطولة.



وفي طريقه نحو النهائي، أظهر الفريق شخصية تنافسية قوية، إذ تجاوز النجمة في دور الـ16، ثم حقق انتصاراً مثيراً على الخليج في ربع النهائي بنتيجة 4–3، قبل أن يحقق مفاجأة كبرى بإقصاء الاتحاد بركلات الترجيح 5–4 في نصف النهائي بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.



ويخوض الخلود النهائي المرتقب بطموح كتابة إنجاز تاريخي غير مسبوق، في مواجهة صعبة أمام أحد كبار الكرة السعودية، وسط آمال جماهيره في أن يواصل الحلم حتى لحظة التتويج.



