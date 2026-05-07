تعادل منتخب الإمارات مع كوريا الجنوبية 1-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 المقامة في مدينة جدة.



وشهد اللقاء بداية قوية لمنتخب الإمارات الذي تمكن من التقدم بالنتيجة في الدقيقة الثامنة، عندما سيطر بطي خميس الجنيبي على كرة عالية داخل منطقة الجزاء مرسلة من عبدالرحمن العواني، ليتفوق على الحارس مون يونو، قبل أن يسدد الكرة من زاوية ضيقة داخل الشباك.



وحاول منتخب جمهورية كوريا الرد سريعاً، وسدد آن سون-هيون كرة قوية ولكن الحارس جوشوا بنتلي تصدى لمحاولته، قبل أن يسدد الكرة المرتدة خارج المرمى، ليحافظ منتخب الإمارات على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.



ودخل منتخب جمهورية كوريا الشوط الثاني بعزيمة أكبر، وأثمرت المحاولات الكورية المتواصلة عن هدف التعادل في الدقيقة 88، عندما أرسل تشوي تمريرة طويلة عرضية إلى آن، الذي سيطر على الكرة بإتقان قبل أن يسدد كرة أرضية في القائم القريب متجاوزاً الحارس بنتلي، لينقذ نقطة لمنتخب بلاده، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.



وبهذه النتيجة، تصدرت فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الإمارات وكوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد اليمن خالياً من النقاط.



وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي فيتنام مع كوريا الجنوبية، والإمارات مع اليمن.



ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي، حيث تضمن هذه المنتخبات الثمانية أيضاً الحصول على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.