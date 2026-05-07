تعادل منتخب الإمارات مع كوريا الجنوبية 1-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 المقامة في مدينة جدة.
وشهد اللقاء بداية قوية لمنتخب الإمارات الذي تمكن من التقدم بالنتيجة في الدقيقة الثامنة، عندما سيطر بطي خميس الجنيبي على كرة عالية داخل منطقة الجزاء مرسلة من عبدالرحمن العواني، ليتفوق على الحارس مون يونو، قبل أن يسدد الكرة من زاوية ضيقة داخل الشباك.
وحاول منتخب جمهورية كوريا الرد سريعاً، وسدد آن سون-هيون كرة قوية ولكن الحارس جوشوا بنتلي تصدى لمحاولته، قبل أن يسدد الكرة المرتدة خارج المرمى، ليحافظ منتخب الإمارات على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.
ودخل منتخب جمهورية كوريا الشوط الثاني بعزيمة أكبر، وأثمرت المحاولات الكورية المتواصلة عن هدف التعادل في الدقيقة 88، عندما أرسل تشوي تمريرة طويلة عرضية إلى آن، الذي سيطر على الكرة بإتقان قبل أن يسدد كرة أرضية في القائم القريب متجاوزاً الحارس بنتلي، لينقذ نقطة لمنتخب بلاده، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.
وبهذه النتيجة، تصدرت فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الإمارات وكوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد اليمن خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي فيتنام مع كوريا الجنوبية، والإمارات مع اليمن.
ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي، حيث تضمن هذه المنتخبات الثمانية أيضاً الحصول على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
The UAE national team drew with South Korea 1-1 in the first round of the group stage of the 2026 AFC U-17 Asian Cup held in Jeddah.
The match witnessed a strong start from the UAE team, which managed to take the lead in the eighth minute when Bati Khamees Al-Junaibi controlled a high ball inside the penalty area sent by Abdulrahman Al-Owais, beating goalkeeper Moon Yoon-ho, before shooting the ball from a tight angle into the net.
South Korea tried to respond quickly, and Ahn Sun-hyun fired a powerful shot, but goalkeeper Joshua Bentley saved his attempt, before the rebound was shot wide of the goal, allowing the UAE to maintain their lead until the end of the first half.
South Korea entered the second half with greater determination, and their continuous efforts resulted in an equalizer in the 88th minute when Choi sent a long cross to Ahn, who expertly controlled the ball before shooting a low shot into the near post, surpassing goalkeeper Bentley, to secure a point for his team, ending the match in a 1-1 draw.
With this result, Vietnam topped the group standings with 3 points from one match, while both the UAE and South Korea have 1 point each, and Yemen remains without any points.
The second round of group matches will take place on Sunday, with Vietnam facing South Korea and the UAE playing against Yemen.
The top two teams from each of the four groups will qualify for the quarter-finals, with these eight teams also securing spots to represent Asia in the 2026 FIFA U-17 World Cup in Qatar.