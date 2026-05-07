تفوق اﻷهلي على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية للأهلي وتحصل نجمه رياض محرز على ركلة جزاء مستغلاً هفوة دفاعية ليتقدم لها إيفان توني ويسددها بنجاح (د:27)، وفي الشوط الثاني نشط أداء الفتح وتمكن من إدراك التعادل عن طريق سفيان بن دبكة (د:50)، ولكن سرعان ما عاد اﻷهلي للسيطرة على مجريات اللقاء واستطاع إيفان توني أن يحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية (د:76)، قبل أن يعود توني لزيارة شباك الفتح ويحرز الهدف الشخصي الثالث له (الهاتريك) ولفريقه اﻷهلي (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز اﻷهلي بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الـ22 ويصل للنقطة 72 محتفظاً بالمركز الثالث، فيما تلقى الفتح الخسارة الـ14 وتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ12.