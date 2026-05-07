توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.