وقّع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مذكرة تفاهم مع رابطة العالم الإسلامي في الرياض؛ بهدف تعزيز التعاون في خدمة اللغة العربية وتوسيع حضورها العلمي والتقني دولياً. مثّل المجمع في التوقيع نائب الأمين العام الدكتور إبراهيم محمد أبانمي، ومثّل رابطة العالم الإسلامي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي عبدالوهاب محمد الشهري.

يذكر، أن المذكرة تأتي دعماً لمستهدفات رؤية 2030، وتفتح آفاقاً لتطوير مبادرات لغوية مؤثرة، خصوصاً في تعليم العربية وتوظيفها في المجالات الأكاديمية والتقنية.

وتركز المذكرة على التعاون في حوسبة اللغة العربية، وبناء المعاجم الرقمية والمدونات اللغوية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، واختبارات الكفاية، وتبادل الخدمات والاستشارات اللغوية. وتأتي ضمن جهود المجمع لتعزيز حضوره الدولي وتطوير المحتوى اللغوي وترسيخ مكانة العربية في مختلف المجالات.