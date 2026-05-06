أكدت المملكة ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه المتزايدة عالمياً، ودعت إلى اعتماد نهج شامل يربط المياه بقضايا المناخ والغذاء والطاقة والصحة. جاء ذلك، خلال مشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه، إذ استعرضت المملكة تجربتها ودعمها للتحضير لاستضافة المنتدى العالمي الـ11 للمياه في الرياض العام القادم.

وشدد الشيباني، على أهمية الانتقال من الحوار إلى التنفيذ عبر مواءمة المسارات الفنية والإقليمية والسياسية وتعزيز مشاركة الشباب. كما نظم الوفد السعودي جلسة بعنوان «من إسطنبول إلى الرياض» لعرض تقدم التحضيرات للمنتدى العالمي، والاستعداد للاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة المقرر عقده في جدة نهاية يونيو القادم بالتزامن مع أسبوع المياه السعودي.