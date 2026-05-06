قُتل 8 فلسطينيين وأُصيب آخرون بينهم نجل رئيس حركة حماس خليل الحية في غارات إسرائيلية اليوم (الأربعاء)، على قطاع غزة.



وأكدت مصادر فلسطينية أن عزام الحية، العضو في حركة حماس ونجل رئيس الحركة، أُصيب في قصف إسرائيلي على حي الصحابة وسط مدينة غزة، ووفقاً للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل فإن حالة عزام حرجة.



وأكدت مصادر في مستشفى الشفاء في مدينة غزة وصول 3 ضحايا وعدد من المصابين إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي غزة، مبينة أن القتلى من أسرة واحدة ليرتفع عدد القتلى منذ الصباح إلى 8.



وذكرت مصادر فلسطينية أن من بين القتلى ضابطاً كبيراً في الشرطة في قطاع غزة، مبينة أن الغارة استهدفت سيارته بالقرب من منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.



وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في إصابة 17 شخصاً آخرين على الأقل.



وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن الغارة الجوية في المواصي استهدفت عنصراً من «حماس».



يذكر أن ما لا يقل عن 837 فلسطينياً قتلوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.