في لفتة إنسانية تجسد عمق الروابط الأخوية، وامتداداً للأيادي البيضاء للمملكة العربية السعودية، دشن وكيل محافظة حضرموت، حسن سالم الجيلاني، في مدينة المكلا، المخيم الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي، الذي يموله ويشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



​دعم سخي وعطاء مستمر



​ويستهدف المخيم، الذي تنفذه مؤسسة أمراض القلب الخيرية، إجراء نحو 120 عملية جراحية دقيقة ومعقدة، بين جراحة قلب مفتوح للبالغين، وعمليات قسطرة علاجية، وتركيب دعامات، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين ضمن فريق طبي زائر.

​وخلال مراسم التدشين التي شهدت حضور مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان بحضرموت عبدالعزيز باوزير، أكد الوكيل الجيلاني أن هذه المشاريع النوعية تمثل شريان حياة للقطاع الصحي في المحافظة.



إشادة بالدور الريادي للمملكة



و​نقل الجيلاني تقدير السلطة المحلية بحضرموت، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة سالم أحمد الخنبشي، لقيادة المملكة العربية السعودية، مشيداً بالدور الريادي لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي بات علامة فارقة في العمل الإنساني الدولي، وملاذاً آمناً للمرضى والمعوزين في مختلف المحافظات اليمنية.



​يُذكر أن برنامج «نبض السعودية» يعد واحداً من أضخم البرامج التطوعية التي يتبناها المركز، ويهدف إلى تقديم رعاية طبية متكاملة لمرضى القلب بأحدث التقنيات العالمية، تعزيزاً لمنظومة الاستجابة الإنسانية السعودية في اليمن.