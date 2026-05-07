أعلن البرلمان الألماني رفضه العودة إلى استخدام الطاقة النووية كأحد الحلول المطروحة لتجاوز الأزمات المتعلقة بالوقود وأبرزها أزمة الحرب على إيران والتوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت لجنة الطاقة والاقتصاد في البرلمان الألماني أن الحل المطروح للعودة إلى المفاعلات النووية السلمية تم تقديمه في إطار طلب برلماني من كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا، وأن الطلب حمل عنوان «العودة إلى الطاقة النووية وتصحيح الأخطاء الاستراتيجية»، وأوضحت اللجنة في بيان أنه تم رفض الطلب رسميا بعد أن صوتت ضده الكتل البرلمانية الأخرى.

وكانت كتلة البديل قد دعت الحكومة من خلال الطلب البرلماني إلى التراجع الفوري عن قرار الخروج من الطاقة النووية، ووقف تفكيك محطات الطاقة النووية الألمانية، والعمل بأفضل صورة ممكنة لإعادة تشغيل آخر ثلاث وحدات نووية أغلقت في ألمانيا، كما دعا الطلب إلى فحص الشروط الاقتصادية والتقنية لإعادة بناء المحطات النووية التي توقفت منذ فترة طويلة.