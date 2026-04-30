انتقد قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو الجدل المتصاعد حول نزاهة الدوري السعودي للمحترفين، مطالباً اللاعبين بالتوقف عن نشر تصريحات وتلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمس صورة المنافسة.



وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة الأهلي إنه يتابع ما يتم تداوله عبر منصات مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» من بعض اللاعبين الذين يمًثلون أندية مختلفة، معتبراً أن هذه الأطروحات تضر بسمعة الدوري.



وأكد أن مثل هذه التصريحات لا تخدم طموحات الدوري في الوصول إلى مستويات تنافسية عالمية ولا تواكب مستهدفات المشروع السعودي للمنافسة عالميا، مشدداً على ضرورة التوقف عنها.



وأضاف أنه سيخرج في حديث مطول بعد نهاية الموسم للرد على العديد من الملفات التي أثيرت خلال الفترة الماضية.



وقال: الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي.. هذه ليست حرباً هذه فقط كرة قدم، أعلم أن الجميع يقاتل للفوز لكن يجب ألا تخرج الأمور عن السيطرة.



ووصف قائد النصر بعض المنشورات بأنها «سيئة جداً» ولا ينبغي أن تصدر من لاعبين محترفين، في ظل حساسية المرحلة التنافسية.



وشهدت الجولات الأخيرة من الدوري السعودي منافسة قوية بين النصر والهلال والأهلي على صدارة الترتيب، تزامناً مع جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرارات تحكيمية وحالات انضباطية.



ومن بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، حالات مرتبطة بلاعبين مثل ميريح ديميرال وروبن نيفيز، إلى جانب غرامات طالت جالينو وإيفان توني، في سياق قرارات انضباطية أثارت تفاعلاً واسعاً.



وفي خضم هذا التنافس والجدل، يقترب النصر من حسم لقب الدوري لأول مرة منذ 2019.