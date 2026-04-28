تفوق الخليج على ضيفه النجمة بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية سريعة للخليج الذي تمكن من التقدم مبكراً بعد تمريرة من حمد الجيزاني أنبرى لها المهاجم جوشوا كينج ليضعها في المرمى هدفاً أول للخليج (د:7)، وسرعان ما عاد النجمة للقاء بعد أن تحصل على ركلة جزاء سددها لازارو لكن كرته ارتطمت في القائم ومن ثم في جسد الحارس أنتوني موريس لتسكن الشباك هدف تعادل للنجمة (د:16)، وفي الشوط الثاني عاد جوشوا كينج لهز الشباك مجدداً مسجلاً الهدف الشخصي الثاني له وللخليج (د:52)، ومن ثم سجل زميله باولو فيرنانديز الهدف الثالث للخليج (د:59)، لينتهي اللقاء بفوز الخليج بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق الخليج الفوز التاسع ويصل للنقطة 34 في المركز العاشر، فيما تلقى النجمة الخسارة الـ23 وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ18 (الأخير).