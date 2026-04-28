حقق الهلال فوزاً صعباً على ضيفه ضمك بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» بالرياض ضمن لقاءات الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء سيطرة مبكرة للهلال الذي بحث عن النقاط الثلاث وتمكن نجمه سافيتش من تسجيل الهدف الأول بعد هجمة منظمة من سالم الدوسري الذي مرر كرة لثيو هيرنانديز الذي بدوره لعبها عرضية عالية حولها سافيتش برأسه داخل المرمى هدفاً هلالياً (د:18)، وكاد الهلال يضاعف النتيجة بعد تسديدة قوية من محمد كنو، لكن كرته ارتطمت بزميله هيرنانديز، وكان ضمك قريباً من إحراز التعادل بعد أن راوغ المهاجم فلينتين فادا حارس الهلال ياسين بونو لكن الدفاع الهلالي أبعد الكرة، وسط مطالبات من لاعبي ضمك بوجود ركلة جزاء، ووقف حارس ضمك كيوين سيلفا بالمرصاد لرأسية مالكوم، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة، يحقق الهلال فوزه الـ21 ويصل للنقطة 71 في المركز الثاني خلف المتصدر النصر ليصبح الفارق بينهما 5 نقاط مع تبقى مباراة مؤجلة للهلال، فيما تلقى ضمك الخسارة الـ14 وتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ15.