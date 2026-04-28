تعكس المواجهات المباشرة بين البرتغالي جورجي جيسوس والألماني ماتياس يايسله توازنا لافتا، بعدما التقيا في 8 مباريات سابقة، تقاسما خلالها الانتصارات بواقع 4 لكلٍ منهما، دون أي نتيجة تعادل، في دلالة واضحة على طبيعة صداماتهما التي لا تقبل أنصاف الحلول.



وبدأ التفوق يميل لصالح جيسوس في المرحلة الأولى، حين كان يقود نادي الهلال السعودي، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في منافسات الدوري وكأس السوبر، من بينها فوز كبير بنتيجة 5-2 في نصف نهائي السوبر السعودي عام 2024.



لكن المشهد تغير لاحقا، بعدما نجح يايسله في قلب المعادلة، محققًا 4 انتصارات متتالية، بدأت بفوز مثير 3-2 في الدوري خلال فبراير 2025، قبل أن يعزز تفوقه بانتصار 3-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم حسم نهائي السوبر بركلات الترجيح (5-3) بعد مباراة ماراثونية، ليؤكد أفضليته بانتصار جديد 3-2 مع مطلع عام 2026.



هكذا يستمر الصراع بين المدربين كأحد أكثر المواجهات إثارة في الكرة السعودية، حيث لا مكان للتعادل، بل انتصار يفرض الهيمنة.