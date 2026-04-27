ينهي مدربا النصر والأهلي جورجي جيسوس، وماتياس يايسله تحضيراتهما الفنية، غدا (الثلاثاء)، لمواجهة «الكلاسيكو»، (الأربعاء) القادم الساعة الـ9:00 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسيجري مدربا الفريقين مناورة كروية ختامية من أجل اعتماد النهج الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها كل منهما لقاء الكلاسيكو المرتقب.



ويطمح مدرب فريق النصر جورجي جيسوس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول لنقطة الـ79، والانفراد بصدارة الدوري، فيما يتطلّع الفريق الأهلاوي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ69 والتمسك بآمال المنافسة على لقب الدوري.



وتعتبر المواجهة الثالثة في الموسم الحالي بين النصر والأهلي، إذ التقيا في نهائي كأس السوبر وحصل الفريق الأهلاوي على اللقب بعد فوزه على النصر بنتيجة 3/5 بعد تعادلهما إيجابيا 2/2 في الأشواط الأصلية، وواصل الفريق الأهلاوي تفوقه على نظيره النصراوي بنتيجة 2/3 في لقاء الدور الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين، فهل سيواصل الفريق الأهلاوي تفوقه على نظيره النصراوي، أم تشهد مواجهة «الكلاسيكو» أول انتصار للفريق النصراوي على المنافس في الموسم الحالي؟



