حطمت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا التي جمعتهما على ملعب «أزتيكا» الرقم القياسي لأكثر مباريات افتتاح المونديال طرداً، بعدما شهدت خروج 3 لاعبين بالبطاقة الحمراء لتنتهي بفوز أصحاب الأرض 2-0.



وانتهى اللقاء الذي جمع المنتخبين في مكسيكو سيتي بفوز المكسيك بهدفي جوليان كينيونيس (د 9) وراؤول خيمينيز (د 67)، لكن الحدث الأبرز كان سجل الانضباط الكارثي.



وتعرض مدافعا جنوب أفريقيا «يايا سيتول» و«ثيمبا زواني» للطرد، ليلحق بهما مدافع المكسيك «سيزار مونتيس»، في سيناريو غير مسبوق بمباريات الافتتاح.



وبهذا الرقم، كسرت مواجهة «الأزتيكا» الرقم السابق المسجل باسم مباراة الأرجنتين والكاميرون في افتتاح مونديال إيطاليا 1990، التي شهدت طرد لاعبين فقط من «الأسود غير المروضة» وهما «أندريه كانا بيك» و«بينيامين ماسينج»، رغم فوز الكاميرون 1-0.



وبذلك تدخل النسخة الموسعة بمشاركة 48 منتخباً سجلات التاريخ من بوابة الانضباط، في إشارة إلى صرامة الحكام منذ اللحظة الأولى للبطولة.



أكثر المباريات طرداً في التاريخ:



2026-1 المكسيك × جنوب أفريقيا



3 لاعبين: «سيتول»، «زواني»، «مونتيس».



1990-2 الأرجنتين × الكاميرون



لاعبان: «كانا بيك»، «ماسينج».



1998-3 البرازيل × أسكتلندا



لاعب: «ألبرت».



2006-4 ألمانيا × كوستاريكا



لاعب: «فانسيك»