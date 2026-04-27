في أول تعليق له عقب قرار سحب الجنسية، اكتفى قائد المنتخب الكويتي السابق وحارس مرماه نواف الخالدي، الملقب بـ«الجسور»، بعبارة مقتضبة حملت دلالات عميقة، إذ كتب عبر حسابه في منصة «إكس»: «الحمدلله على كل حال.. وقدر الله وما شاء فعل»، في رد عكس حالة من الهدوء والاتزان، رغم وقع القرار الصادم.

قرار رسمي يشمل أكثر من 1300 شخص

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الأحد، سحب الجنسية من أكثر من 1300 شخص، استناداً إلى المادة (13) من قانون الجنسية «المعدل»، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الشعبية والرياضية.

تساؤلات جماهيرية حول الأسباب

وأثار إدراج اسم الخالدي ضمن القائمة موجة من التساؤلات، خصوصاً لدى جماهير الكرة الكويتية وجماهير نادي القادسية، التي عبّرت عن استغرابها من القرار، نظراً لمكانة اللاعب وتاريخه الطويل مع «الأزرق».

الإطار القانوني للقرار

وبحسب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتي، يأتي سحب الجنسية بناءً على توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، في حالات تتعلق بوجود أصول غير كويتية، أو الحصول على الجنسية ضمن بند «الأعمال الجليلة» أو بالتبعية.

«الجسور».. مسيرة حافلة بالإنجازات

وُلد نواف الخالدي في 15 مايو 1981 بمدينة الكويت، وارتبط لقبه «الجسور» بشجاعته وحضوره القتالي داخل الملعب، ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة الكويتية.

ودافع الخالدي عن ألوان المنتخب الكويتي خلال الفترة من 2000 إلى 2014، مسجلاً 115 مباراة دولية، ليكون من أكثر اللاعبين تمثيلاً لـ«الأزرق»، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2017.

**media«2698438»**

إنجازات قادسية.. وبصمة قارية

بدأ الخالدي مسيرته مع نادي خيطان (1997–2001)، قبل أن ينتقل إلى القادسية، حيث صنع مجده الكروي حتى اعتزاله. وحقق مع الفريق سلسلة من الألقاب، أبرزها:الدوري الكويتي (9 مرات)، كأس ولي العهد (7 مرات)، كأس الأمير (7 مرات)، كأس الخرافي (مرتان)، كأس السوبر الكويتي (4 مرات)، كأس الاتحاد الآسيوي (مرة واحدة)

كما تُوج بكأس الخليج للأندية، في مسيرة رسّخت اسمه كأحد أبرز نجوم الكرة الكويتية.

صدمة تتجاوز الملاعب

وجاء القرار كصدمة كبيرة للجماهير، إذ يُعد الخالدي من أبرز رموز المنتخب الكويتي عبر تاريخه، ومن اللاعبين القلائل الذين تجاوزوا حاجز 100 مباراة دولية على مستوى المنتخبات العربية، ما منح القضية أبعاداً تتجاوز الإطار الرياضي إلى الاهتمام الشعبي العام.