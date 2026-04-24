يخوض فريق الرياض لقاء مهما وصعبا عندما يحل ضيفاً على فريق الحزم عند تمام الساعة 7:10 من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب نادي الحزم بالرس وذلك ضمن الجولة 29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



ويستقبل الحزم نظيره الرياض في لقاء مهم للطرفين، حيث يحتل الحزم المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز السادس عشر بـ23 نقطة.



ويدخل الحزم المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الفيحاء بثنائية نظيفة، وهو الانتصار الذي منحه دفعة قوية نحو تعزيز موقعه في وسط الترتيب. ويأمل الفريق في تحقيق فوزه الثاني تواليًا، مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره، من أجل تأمين بقائه بشكل أكبر والاقتراب من مراكز أكثر تقدمًا.



أما الرياض، فيخوض اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، بعد أن حقق انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية على الاتفاق بنتيجة 3-2، وهو الفوز الذي أعاد له الأمل في صراع البقاء. ويدرك الفريق أن أي تعثر قد يزيد من صعوبة موقفه في جدول الترتيب، لذلك سيحاول استثمار الحالة المعنوية الجيدة والدخول بتركيز عالٍ لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.