على مدى سنوات، ظل جسم صغير غامض في قاع المحيط الهادئ يثير موجة من التكهنات التي تراوحت بين الخيال العلمي والفرضيات البيولوجية غير المألوفة، بعدما بدا للعلماء في البداية وكأنه شيء «لا ينتمي إلى هذا العالم».

لكن الحقيقة، كما اتضح لاحقًا، كانت أبسط بكثير، وأكثر غرابة من التوقعات الأولى. فالقصة تعود إلى عام 2023، عندما رصدت مركبة غاطسة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) جسمًا كرويًا لامعًا بلون ذهبي، ملتصقًا بصخرة في أعماق خليج ألاسكا، على عمق يتجاوز 3 آلاف متر تحت سطح البحر.

الجسم الذي لم يتجاوز حجمه حجم كرة صغيرة، كان يحتوي على فتحة واضحة، ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات داخل المجتمع العلمي.

في لحظتها الأولى، لم يكن هناك تفسير واضح. ولم يستبعد بعض الباحثين احتمال أن يكون الجسم جزءًا من كائن بحري غير مكتشف، بينما ذهب آخرون بعيدًا في الخيال، معتبرين أنه قد يكون «بيضة لكائن مجهول».

ومع غياب الإجابات، تحوّل الاكتشاف سريعًا إلى لغز عالمي، أشبه بلقطة من فيلم خيال علمي.

بعد سنوات من التحاليل الجينية والفحوصات الدقيقة، أعلن العلماء أخيرًا النتيجة وهي أن الجسم ليس بيضة، ولا كائنًا غامضًا، بل جزء من نسيج خارجي يعود إلى شقائق النعمان البحرية.

هذا الكائن البحري يعيش في الأعماق، ويملك بنية بيولوجية معقدة، تسمح له بإنتاج طبقات حماية خارجية تتكون من مادة قوية تُعرف باسم «الكيتين».

وبحسب الباحثين، فإن ما تم العثور عليه هو جزء منفصل من هذا الغطاء الخارجي، ربما انفصل أثناء حركة الكائن أو خلال عملية بيولوجية مرتبطة بالتكاثر أو التجدد.

ورغم بساطة التفسير النهائي، إلا أن شكله الغريب وبيئته القصية جعلاه يبدو في البداية وكأنه شيء خارج نطاق المألوف تمامًا.

ويرى علماء NOAA أن أهمية هذا الاكتشاف لا تكمن في «غرابته» فقط، بل في كونه يسلط الضوء على عالم لا يزال مجهولًا في أعماق المحيطات، حيث تعيش كائنات قادرة على التكيف مع ضغط هائل وظلام دامس وبيئة قاسية للغاية.

ورغم حل لغز «الكرة الذهبية»، يؤكد العلماء أن ما تم اكتشافه لا يمثل سوى جزء صغير جدًا من عالم أوسع بكثير لا يزال غير مفهوم بالكامل، وأن كل رحلة إلى الأعماق قد تحمل لغزًا جديدًا يعيد رسم حدود المعرفة.