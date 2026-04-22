قاد النجم السعودي سعود عبدالحميد فريقه لانس إلى نهائي كأس فرنسا بعد غياب 28 عاماً، عقب اكتساح ضيفه تولوز بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء) على ملعب «بولار دولولي».

وكان سعود عبدالحميد قد سجل هدفاً في فوز لانس على تولوز 3-2 مساء (الجمعة) في الدوري الفرنسي، ثم واصل تألقه أمام الفريق نفسه بتقديم تمريرتين حاسمتين في لقاء الكأس، إذ صنع الهدفين الثالث والرابع.

أهداف المباراة

فرض لانس هيمنته مبكراً بتسجيل هدفين عن طريق فلوران ثوفين وآلان سانت ماكسيمين في الدقيقتين 9 و18، لكن سانتياغو هيدالغو قلص النتيجة في الدقيقة 21.

وسجل ماثيو أودول وأدريان توماسون الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 35 و75، بتمريرتين حاسمتين من سعود عبدالحميد.

منافس لانس في النهائي

وينتظر لانس الفائز من مباراة ستراسبورغ ونيس المقررة اليوم (الأربعاء)، لمواجهته في المباراة النهائية لكأس فرنسا 2025-2026.