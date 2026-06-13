سجّلت فعاليات المشجعين في مدينة هيوستن الأمريكية أول إنذار صحي مبكر في كأس العالم 2026، بعدما رصدت «عكاظ» قبل قليل نقل شخصين إلى المستشفى بسبب الإجهاد الحراري، مقابل تلقي 19 شخصاً علاجاً ميدانياً داخل مواقع الفعاليات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.



وتأتي هذه الحالات في مدينة تستضيف مباراة المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر، ما يمنح الخبر أهمية مباشرة للجماهير السعودية التي تستعد للحضور إلى تكساس خلال دور المجموعات. فهيوستن، بطقسها الصيفي الحار والرطب، تفرض على الزوار استعداداً مختلفاً، خصوصاً لمن يقضي ساعات طويلة في مناطق المشجعين أو في محيط الملاعب قبل انطلاق المباريات.



الحالات المسجلة تعكس جانباً تنظيمياً حساساً في نسخة 2026، إذ تقام البطولة في مدن أمريكية واسعة ومتباعدة، بينها مدن جنوبية معروفة بحرارتها العالية خلال يونيو ويوليو. ومع تدفق آلاف المشجعين إلى الفعاليات المفتوحة، يصبح التعامل مع الإجهاد الحراري جزءاً من إدارة الحدث، لا تفصيلاً صحياً عابراً.



وعزز المنظمون في هيوستن وجود فرق الإسعاف، ونقاط المياه، ومناطق التبريد، في محاولة للحد من أثر الحرارة على الجماهير. كما ركزت الإرشادات المحلية على شرب المياه باستمرار، وتخفيف الحركة في ساعات الذروة، واستخدام القبعات والملابس الخفيفة، والانتباه المبكر لأعراض الدوخة والإرهاق والغثيان.



وبالنسبة للمشجع السعودي، تحمل الواقعة رسالة عملية قبل السفر: تذكرة المباراة وحدها لا تكفي. الحضور الآمن يحتاج تخطيطاً صحياً يبدأ من الفندق، ويمتد إلى وسيلة النقل، ووقت الوصول، وكمية المياه، وفترات الراحة قبل دخول الملعب.



هيوستن تستعد لاستقبال جماهير العالم، وبينهم السعوديون، في أجواء كروية صاخبة. غير أن حرارة المدينة تضع اختباراً إضافياً أمام الجميع: كيف يستمتع المشجع بالمونديال دون أن يدفع جسده ثمن الحماس؟