أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم توني بوبوفيتش ليستمر في منصبه حتى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك قبل انطلاق مشوار أستراليا في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وأوضح الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن بوبوفيتش (52 عاماً) سيواصل قيادة المنتخب بعد النجاحات التي حققها منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب غراهام أرنولد الذي يشرف حالياً على تدريب منتخب العراق، المشارك أيضاً في كأس العالم.



وقاد بوبوفيتش المنتخب الأسترالي في 18 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.



وقال المدرب الأسترالي في تصريح له من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يستعد المنتخب الأسترالي لمواجهة تركيا في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة صباح غد (الأحد) ضمن منافسات المجموعة الرابعة: «يسعدني أن أواصل قيادة منتخب أستراليا حتى كأس آسيا، ومنذ اليوم الأول حرصت على الموازنة بين بناء المنتخب على المدى الطويل وتحقيق النتائج المطلوبة على المدى القصير، وكان الهدف الأول ضمان التأهل إلى كأس العالم».



ويخوض المنتخب الأسترالي مشاركته السادسة توالياً في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة، والباراغواي، وتركيا.