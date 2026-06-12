أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لاعب وسط المنتخب الغاني توماس بارتي لن يتمكن من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام بنما ضمن منافسات كأس العالم، بعد رفض السلطات الكندية طلب التأشيرة الخاص به.



وأوضح "فيفا" في بيان، أن بارتي لن يكون قادراً على السفر من معسكر المنتخب الغاني المقام في مدينة بوسطن الأمريكية إلى كندا لخوض المباراة المقررة يوم 17 يونيو الجاري، وذلك عقب رفض طلب دخوله من قبل الحكومة الكندية.



وأكد الاتحاد الدولي أن دوره لا يشمل التدخل في إجراءات الهجرة أو قرارات منح التأشيرات الخاصة بالدول المستضيفة للبطولات، مشيراً إلى أن هذه المسائل تخضع حصراً للسلطات الوطنية المختصة.



ويشكل غياب بارتي ضربة للمنتخب الغاني قبل مواجهته الافتتاحية أمام بنما، في وقت تتواصل فيه استعدادات الفريق لخوض منافسات البطولة.