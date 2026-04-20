أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أخيراً عقوبات بحق نادي الرياض، أبرزها إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، لعدم تنفيذه قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (26/2) الصادر لصالح نادي الاتفاق، مع منح النادي مهلة 30 يوماً للالتزام بالقرار، بعد ثبوت مخالفة النادي للمادة (90) من لائحة الانضباط والأخلاق لعدم تنفيذ حكم (مركز التحكيم الرياضي) لصالح نادي الاتفاق، في 2021،عندما تم تغريم النادي 7,500 ريال بسبب حصول لاعبي الفريق على سبعة إنذارات في مباراة واحدة، ما اعتبر «عوداً» للمرة الأولى.