أكمل شباب الأهلي الإماراتي عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه الصعب على بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثة أهداف لهدفين، بعد شوطين إضافيين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في ختام لقاءات دور ربع النهائي للمسابقة.



شهد اللقاء إثارة وندية من الفريقين وتمكن شباب الأهلي من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف جاء عن طريق الخطأ من لاعب بوريرام بيتر زولج الذي فوجئ باصطدام الكرة في كتفه ودخولها المرمى (د:13)، وفي الشوط الثاني ضاعف شباب الأهلي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بواسطة سعيد عزت الله (د:49)، لكن بوريرام تمكن من العودة للمباراة في غضون ستّ دقائق فقط، فقد تمكن لاعبه جيلهيرمي بيسولي من إحراز الهدف الأول من نقطة الجزاء (د:64)، ومن ثم صحح اللاعب بيتر زولج غلطته وأحرز هدف التعادل لفريقه (د:70)، لتمتد المباراة لشوطين إضافيين، واستطاع رينان فيكتور تسجيل الهدف الثالث لشباب الأهلي (د:93)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل لاعب بوريرام ميونغ سوك كو على بطاقة حمراء (د:120+4)، لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي بنتيجة 3/ 2.



وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الإماراتي لنصف النهائي، ويضرب موعداً مع فريق ماتشيدا الياباني الثلاثاء القادم 21 أبريل.