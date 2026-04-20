فسّر نجم نادي سانتوس نيمار دا سيلفا تصرفه عقب خسارة فريقه أمام فلومينينسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء (الأحد)، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

تصرف مثير للجدل

وأطلقت جماهير سانتوس صيحات استهجان عقب الهزيمة، لتلتقط عدسات الكاميرات نيمار وهو يضع أصابعه على أذنيه، في لقطة فسّرها البعض على أنها تجاهل لانتقادات الجماهير الغاضبة من النتيجة.

نيمار يوضح الحقيقة

وكتب نيمار عبر حسابه على منصة «إكس»: «حان اليوم الذي يجب علي فيه أن أشرح «حكّة الأذن» بصراحة، أنتم تبالغون كثيراً وتتجاوزون الحدود، من المحزن جداً أن أضطر للتعامل مع هذا.. لا يوجد إنسان يمكنه تحمّل هذا».

حلم المونديال

ويكافح نيمار مع سانتوس لإقناع مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي بضمه إلى قائمة كأس العالم 2026، إذ أكد المدير الفني الإيطالي أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام اللاعب، شرط مواصلة التحسن الفني والبدني.