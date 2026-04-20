يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزحفل التخرج الموحد للبنين لعام 1447هـ، للمنشآت التدريبية التابعة لإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

ويشهد الحفل تخريج 3464 متدرباً في تخصصات تقنية ومهنية متنوعة، مؤهلين لدخول سوق العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك تتويجاً لمسيرة تدريبية حافلة وجهودٍ متواصلة في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل وتعزز من جاهزيتهم للإسهام في مسيرة التنمية، كما تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهودها في تطوير برامجها التدريبية ورفع كفاءة مخرجاتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.