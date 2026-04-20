في تصعيد جديد يعكس هشاشة المسار الدبلوماسي، أعلنت طهران بشكل واضح أنها لا تملك أي خطة للجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن القرار لم يُتخذ بعد، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول خروقات وقف إطلاق النار وأزمة مضيق هرمز.

لا قرار.. ولا جولة قادمة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده «ليس لديها أي خطط للجولة القادمة من المفاوضات، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن»، مشدداً على أن طهران ستتخذ قرارها «بدقة وبما يخدم مصالحها».

وأضاف أن المشاركة في أي جولة مقبلة لا تزال غير محسومة حتى الآن، في إشارة إلى تعقيد المشهد التفاوضي وغياب أرضية مشتركة واضحة.

اتهامات مباشرة لواشنطن

وصعّدت طهران لهجتها باتهام الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن واشنطن فرضت حصاراً بحرياً على إيران ونقضت الاتفاق منذ بدايته.

وقال المتحدث إن بلاده «لا يمكن أن تنسى» الهجوم الأمريكي أثناء جولات تفاوض سابقة، معتبراً ذلك دليلاً على غياب الثقة، ومؤكداً أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بهذه الخروقات.

هرمز في قلب الأزمة

ربطت إيران التوترات في مضيق هرمز بالاعتداءات «الأمريكية الإسرائيلية»، مشددة على أن المضيق كان آمناً قبل هذه التطورات.

كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفته بتعريض أمن الملاحة للخطر، مؤكدة أنها سترد «بكل قوة» على أي اعتداء.

لبنان ووقف النار.. خلاف إضافي

وسّعت إيران دائرة الاتهام لتشمل ملف لبنان، معتبرة أن واشنطن نقضت تعهداتها بشأن وقف إطلاق النار رغم قبوله سابقاً، مشيرة إلى أن فتح مضيق هرمز كان جزءاً من هذا التفاهم.

أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران «لا تثق أبداً» في الجانب الأمريكي، متهمة إياه بـ«خيانة الثقة على مدى طويل»، ومعتبرة أن الطرف المقابل يواصل «المسار الخاطئ» دون استعداد لتغيير نهجه.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده «غير متفائلة» إزاء السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن تقييم طهران للمشهد يستند إلى سجل طويل من التجارب التي أضعفت الثقة بين الطرفين.

رفض نقل اليورانيوم

وشددت طهران على أن نقل اليورانيوم المخصب لم يكن مطروحاً من جانبها في أي مرحلة من مراحل التفاوض، في موقف يعكس تمسكها بخطوطها الحمراء في الملف النووي.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الطروحات الأمريكية «غير جديدة» ومطالبها «غير واقعية»، مؤكدة أن موقفها التفاوضي واضح وثابت «ولن يتغير».

وفي تصعيد لافت، أكدت طهران أنها لا تكترث بالمواعيد النهائية أو التحذيرات، مشددة على أن حماية المصالح الوطنية تتقدم على أي ضغوط خارجية.

تصعيد متزامن وضغوط ميدانية

تزامنت هذه التصريحات مع تأكيد السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري أن أي تقدم تفاوضي مشروط برفع الحصار البحري الأمريكي، مشدداً على أن نقاط الخلاف ستبقى قائمة ما دام الحصار مستمراً.

وجاء ذلك عقب احتجاز القوات الأمريكية سفينة الشحن الإيرانية «توسكا»، في خطوة زادت من تعقيد المشهد.

ترمب: «الفرصة الأخيرة»

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع سقف التهديد، معتبراً أن ما يُعرض على طهران هو «الفرصة الأخيرة»، واصفاً العرض الأمريكي بأنه «عادل ومعقول».

ولوّح ترمب بتدمير واسع للبنية التحتية في إيران، بما يشمل الجسور ومحطات الكهرباء، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.