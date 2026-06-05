أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نجم منتخب «السيليساو» نيمار دا سيلفا عن المباراة الودية أمام مصر، المقررة في الواحدة صباح الأحد القادم على ملعب «هنتنغتون بانك» في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

سبب الغياب

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان أن نيمار لن يرافق بعثة المنتخب إلى مباراة مصر، إذ سيبقى في نيوجيرسي لاستكمال العلاج الطبيعي وتكثيف برنامجه التأهيلي، تمهيداً للعودة إلى الملاعب.

ويغيب نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، عن الملاعب بسبب إصابة من الدرجة الثانية في عضلة ربلة الساق، وهي إصابة عضلية متوسطة تتضمن تمزقاً جزئياً.

مجموعتا البرازيل ومصر

وسيخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا، فيما يقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.