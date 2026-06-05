أكد مدير المنتخب اليمني الأول لكرة القدم عبدالرحمن الأنسي أن الإنجاز التاريخي الذي حققه «الأحمر اليماني» بخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة استراتيجية وطنية متكاملة وجهود مضنية بُذلت على المستويات كافة، لتزف الفرحة والبهجة إلى قلوب 40 مليون يمني.

ورفع الأنسي في تصريح خاص إلى «عكاظ» أسمى آيات التهاني والتبريكات للجماهير اليمنية، قائلاً: «هذا الفوز والإنجاز الاستثنائي نهديه لحاضنتنا الأولى؛ للشعب اليمني العظيم الذي ساندنا بكل جوارحه، وكنا عاقدي العزم على ألا نخذله، وأن نزرع الابتسامة في كل بيت يمني بعد طول انتظار».

منظومة دؤوبة وتجاوز للتحديات

​وأوضح الأنسي أن الصعود الآسيوي نتاج تخطيط فني دقيق قاده بكفاءة مدرب المنتخب الكابتن نور الدين ولد علي، مشيداً بالدور الريادي لقيادة الاتحاد العام لكرة القدم، برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، والأمين العام حسام السنباني، ومجلس الإدارة؛ نظير تذليلهم الصعاب ومنح المنتخب رعاية استثنائية واهتماماً كبيراً منذ بطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت وحتى اللحظة.

​صدمة «جزر القمر» وقود للعودة

​وعن كواليس المشوار، لم يُخفِ الأنسي مرارة الخسارة السابقة أمام جزر القمر التي أحزنت الشارع الرياضي اليمني بعد أن كان المنتخب متقدماً، مؤكداً لـ«عكاظ»: «تلك الخسارة شكلت وقوداً حقيقياً ومحفزاً للاعبين لترتيب الصفوف وتدارك الأخطاء بسرعة، والحمد لله توجنا هذا الإصرار بالفوز اليوم وتحقيق التأهل المستحق».

​طموحات «الحصان الأسود» في الملاعب السعودية

​وفي رسالة مفعمة بالثقة، توعد الأنسي بأن الحضور اليمني في المحفل القاري القادم على الملاعب السعودية لن يكون شرفياً: «لن نذهب إلى المملكة في عام 2027 لمجرد المشاركة، بل نعد الجميع بأن المنتخب اليمني سيكون (الحصان الأسود) في البطولة، وسننافس بكل قوة لتقديم صورة تليق بطموحات جماهيرنا».

​واختتم مدير المنتخب اليمني تصريحه لـ«عكاظ» بالتأكيد على أن كرة القدم اليمنية تخطو خطوات وثابة نحو التطور والنهوض، مستندة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الاتحاد العام لكرة القدم للارتقاء بالمنظومة الكروية.

وكان المنتخب اليمني قد حسم عبوره الرسمي إلى النهائيات القارية بعد فوزه الثمين والمستحق على نظيره اللبناني بنتيجة (2-0) في المواجهة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، ليتصدر «الأحمر اليمني» ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، جامعاً بين الأداء والنتيجة والصدارة والبطاقة الآسيوية.