أنهى النصر تفوق المدرب سعد الشهري، في المواجهات المباشرة، بعدما تغلب عليه بنتيجة (1-0) في الجولة 29 من دوري روشن السعودي، في لقاء قاد خلاله الشهري فريق الاتفاق، ليتلقى أول خسارة له أمام النصر بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.



ودخل الشهري المواجهة بسجل مميز أمام النصر، إذ سبق أن التقيا في 4 مباريات جميعها أثناء قيادته للاتفاق، ونجح خلالها في تحقيق انتصارين مثيرين بنتيجة (3-2) في موسمي 2017/ 2018 و2024/ 2025، إلى جانب تعادل وحيد (2-2)، قبل أن تتوقف هذه الأفضلية بخسارة اليوم، التي أعادت التوازن في سجل المواجهات.



وعلى صعيد الصراع الفني مع المدرب البرتغالي جيسوس، واصل الأخير فرض حضوره، إذ جمعتهما 3 مواجهات مباشرة، انتهت مباراتان منها بالتعادل، الأولى في موسم 2023/ 2024 عندما كان جيسوس يقود الهلال، والثانية في موسم 2025/ 2026 بعد توليه تدريب النصر، فيما نجح جيسوس في حسم المواجهة الثالثة لصالحه.



وتعكس هذه الأرقام تقارباً كبيراً في مستوى المدربين خلال مواجهاتهما، إلا أن نتيجة اليوم منحت النصر الأفضلية، وأكدت تفوق جيسوس في المواجهات المباشرة، مقابل تراجع سجل الشهري الذي كان صامداً لعدة مواسم قبل أن يتوقف عند خسارة الجولة 29.