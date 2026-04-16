تعادل أرسنال دون أهداف مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أمس (الأربعاء)، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ليتأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية.



وعجز لاعبو الفريقين عن التسجيل على مدار شوطي المباراة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، بعدما تسابق لاعبوهما على إضاعة الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليظفر أرسنال ببطاقة الترشح للمربع الذهبي.



واستفاد أرسنال من فوزه 1-0 على ملعب سبورتينغ في لقاء الذهاب الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليضرب موعداً في قبل النهائي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أطاح بمواطنه برشلونة من دور الثمانية أيضاً.