أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ممثلةً في إدارة المسابقات عن جدول مباريات الجولات الـ30 والـ31 والـ32 من منافسات دوري روشن السعودي، إضافة إلى تحديد مواعيد عدد من المباريات التي تأثرت بإعادة جدولة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وذلك في ضوء مشاركة الأندية السعودية في الاستحقاقات القارية.



وأوضحت الرابطة أن جدولة المباريات جاءت بعد دراسة السيناريوهات المتاحة وبالتنسيق مع الأندية المعنية، وبما يحقق دعم ممثلي الكرة السعودية في المشاركات الخارجية، والالتزام في الوقت ذاته بالمعايير التنظيمية التي تضمن عدالة المنافسة وتوازن الروزنامة لجميع أندية دوري روشن السعودي، مع مراعاة متطلبات فترات الراحة المعتمدة.



ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الرزنامة الآسيوية، وفيما يخص المباريات المؤجلة من الجولة الـ28 فقد تقرر إقامة مباراة الخليج والهلال يوم 5 مايو 2026، كما تقرر إقامة مباراة الأهلي والفتح يوم 6 مايو 2026، وذلك ضمن مجريات الجولة الـ31.



أما مباراة الشباب والإتحاد المؤجلة من الجولة الـ28 فقد تقرر إقامتها يوم 17 مايو 2026، وذلك ارتباطاً بترتيبات جدولة مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة الـ33 والتي تقرر تقديم موعدها لتقام بتاريخ 7 مايو 2026، وبما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية الخاصة بالحد الأدنى لفترات الراحة.



وفي حال عدم تأهل نادي النصر ستعاد مباراة الشباب والنصر إلى موعدها الأصلي بتاريخ 17 مايو ضمن الجولة الـ33، كما ستُقام مباراة الشباب والإتحاد وفق موعدها البديل المعتمد مسبقاً بتاريخ 7 مايو 2026.



كما أكدت الرابطة أن جميع مباريات دوري روشن السعودي التي ستُلعب في مدينة جدة لناديي الأهلي والإتحاد خلال الفترة من 3 مايو وحتى 10 مايو، ستقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.