مع نهاية إجازة العيد شرعت العديد من الأسر في إعادة تنظيم نمط حياتها اليومي استعداداً لاستئناف الدراسة والعمل بعد غدٍ (الثلاثاء)، بعد أيام اتسمت بالزيارات العائلية، والسفر، والسهر، وتغير مواعيد النوم والوجبات.

وستشهد المنازل خلال اليومين المتبقيين قبل العودة حراكاً تنظيمياً مبكراً، يشمل إعادة ضبط مواعيد النوم للأطفال والطلاب، وتجهيز الزي المدرسي والحقائب، ومراجعة الجداول الدراسية، واستكمال ترتيبات العودة من السفر للأسر التي أمضت الإجازة خارج مدنها، بما يسهم في انطلاقة منتظمة لأول يوم دراسي وعملي بعد العيد.

وتحرص الأسر في مثل هذه الفترات على التدرج في إعادة تنظيم الروتين اليومي، لاسيما للأطفال الذين اعتادوا خلال الإجازة على السهر وتغير أوقات النوم، إذ تمثل الليلتان السابقتان للعودة فرصة مناسبة لتقليص ساعات السهر، والعودة إلى النوم المبكر، والاستعداد النفسي والذهني لصباح الثلاثاء.

وفي جانب آخر، تنشط بعض الأسر في مراجعات الواجبات المدرسية، وشراء المستلزمات الضرورية التي قد تم تأجيلها إلى ما بعد العيد، فيما يعمد الآباء والأمهات إلى إعادة ترتيب الأولويات المنزلية، من غسل الملابس وتجهيز الحقائب، إلى التأكد من اكتمال الأدوات الدراسية ومتابعة مواعيد النقل المدرسي ووسائل التنقل المعتادة.

توقعات بارتفاع الكثافة المرورية

وتتزامن الاستعدادات مع عودة تدريجية للحركة في الطرق والمطارات ومحطات النقل، بالتزامن مع انتهاء رحلات العيد وبدء عودة المسافرين إلى مقار إقامتهم وأعمالهم، وسط توقعات بارتفاع الكثافة المرورية صباح الثلاثاء بالقرب من المدارس والجهات الحكومية ومقار العمل.

ويرى مختصون في الشأنين التربوي والأسري أن العودة المنظمة بعد الإجازات الطويلة تسهم في مساعدة الطلاب والموظفين على تجاوز الشعور بالخمول، والتقليل من ارتباك اليوم الأول، مؤكدين أهمية تجهيز المستلزمات مساء الإثنين، وتجنب السهر في الليلة الأخيرة، وبدء اليوم الدراسي والعملي بهدوء وتنظيم.

وبين أجواء العيد التي اتسمت بالفرح وصلة الرحم خلال الأيام الماضية، واستعدادات العودة التي بدأت مبكراً في العديد من المنازل، تستعيد الحياة اليومية وتيرتها المعتادة، فيما تتهيأ المدارس والجهات الحكومية والخاصة لاستقبال منسوبيها صباح الثلاثاء، إيذاناً بمرحلة جديدة من الانتظام عقب الإجازة.