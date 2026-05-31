حين يغادر ملايين الحجاج المشاعر المقدسة بعد أيام معدودة، قد تبدو الصورة في ظاهرها وكأنها نجاح موسمي يتكرر كل عام. غير أن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فإدارة واحد من أكبر التجمعات البشرية على وجه الأرض، واستقبال ملايين البشر القادمين من عشرات الثقافات واللغات والجنسيات، ثم تمكينهم من أداء مناسكهم بطمأنينة وانسيابية، ليست مهمة يمكن أن تتحقق بالاجتهاد الآني أو المعالجات المؤقتة، بل هي نتيجة تراكم طويل من الخبرة والرؤية والتخطيط والاستثمار.



ولهذا فإن نجاح موسم الحج ليس محض صدفة.



فمنذ أن تشرّفت المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، أدرك قادتها أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد مسؤولية إدارية، بل شرف تاريخي وأمانة مستمرة تتجدد مع كل موسم. ولهذا لم يكن التطوير يوماً رد فعل لاحتياج طارئ، بل نهجاً ثابتاً تتسلم فيه كل مرحلة ما أنجزته المرحلة التي قبلها، ثم تضيف إليه وتبني عليه.



وعلى امتداد العقود الماضية شهد الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة مشاريع توسعة وتطوير متلاحقة، لكن ما يميّز المرحلة الحالية هو أن مفهوم الخدمة نفسه تغير. فلم يعد النجاح يقاس فقط بحجم التوسعات أو عدد المشاريع، بل بجودة التجربة التي يعيشها الحاج منذ لحظة اتخاذ قرار السفر وحتى عودته إلى بلده.



وهنا تتجلى إحدى أهم ثمار رؤية المملكة 2030.



فالرؤية لم تنظر إلى ضيف الرحمن باعتباره رقماً ضمن إحصاءات سنوية، بل باعتباره محور التجربة كلها. ومن هذا المنطلق جرى الاستثمار في البنية التحتية، والخدمات الرقمية، ووسائل النقل، والرعاية الصحية، وإدارة الحشود، وتطوير المشاعر المقدسة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لتتحول رحلة الحج إلى منظومة متكاملة تعمل بتناغم استثنائي هدفها الأول خدمة الحاج وتيسير رحلته الإيمانية.



ولعل من أبرز ما يلفت الانتباه اليوم أن كثيراً من الخدمات التي كانت تُعد قبل سنوات تحديات كبرى أصبحت جزءاً طبيعياً من التجربة. إجراءات أكثر سهولة، وتنقل أكثر انسيابية، وخدمات صحية وأمنية عالية الكفاءة، ومنظومات تقنية تعمل خلف المشهد على مدار الساعة. حتى بات كثير من الحجاج يركزون على أداء مناسكهم أكثر من انشغالهم بالتفاصيل التشغيلية التي كانت تستنزف الجهد والوقت في السابق.



ولم يعد ضيف الرحمن يتعامل مع رحلته بوصفها سلسلة من الإجراءات المتفرقة، بل كتجربة متكاملة تبدأ قبل وصوله إلى المملكة بوقت طويل، وتستمر حتى عودته إلى بلده. فالتأشيرات، والخدمات الرقمية، وإدارة التنقل، والرعاية الصحية، والتوجيه والإرشاد، باتت تعمل ضمن منظومة واحدة هدفها أن ينشغل الحاج بمناسكه أكثر من انشغاله بالتفاصيل التشغيلية المحيطة بها. وهذه في حقيقتها ليست مجرد خدمات، بل انعكاس لفلسفة إدارية كاملة تضع الإنسان في مركز التجربة.



ولعل أجمل ما في هذا التحول أن كثيراً من الحجاج لا يرون حجم الجهد المبذول خلفه. فهم يرون رحلة أكثر سهولة، وتنقلاً أكثر انسيابية، وخدمات أكثر كفاءة، لكن ما لا يُرى هو آلاف الكفاءات، والأنظمة التقنية، والخطط التشغيلية، والاستثمارات الضخمة التي تعمل في الخلفية لتجعل هذه التجربة ممكنة بهذا المستوى من الجودة.



وهنا يكمن النجاح الحقيقي.



فالإنجاز لا يتمثل في بناء مشروع جديد فحسب، بل في قدرة الدولة على جعل هذا المشروع جزءاً طبيعياً من تجربة الإنسان دون أن يشعر بحجم الجهد المبذول خلفه. وهذه واحدة من أصعب المعادلات الإدارية في العالم؛ أن تعمل آلاف الجهات وعشرات الآلاف من الكفاءات والمتطوعين في تناغم دقيق، بينما تبدو الأمور للحاج وكأنها تسير بسلاسة طبيعية.



ولا يمكن قراءة هذا التحوّل بمعزل عن الرؤية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جعلت جودة الحياة، وكفاءة الخدمات، ورفع مستوى الأداء المؤسسي أهدافاً عملية قابلة للقياس والتنفيذ. وما نشهده اليوم في الحج ليس سوى أحد النماذج الحية على قدرة الرؤية على تحويل الطموحات الكبرى إلى نتائج يلمسها الناس بصورة مباشرة.



وربما لهذا السبب لم يعد نجاح الحج يُقاس بعدد الحجاج فقط، بل بقدرة المملكة على الارتقاء المستمر بجودة التجربة عاماً بعد عام. فالمعيار الحقيقي لم يعد في استيعاب الأعداد وحده، بل في الارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع جودة الحياة داخل المشاعر المقدسة، وتعزيز شعور الحاج بالطمأنينة والكرامة والاهتمام منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته.



ولهذا فإن النجاح المتكرر لمواسم الحج لم يعد مجرد قصة نجاح تشغيلية تُروى في نهاية كل عام، بل أصبح شاهداً على مشروع دولة متكامل وضع ضيوف الرحمن في قلب اهتمامه، وجعل من خدمتهم معياراً للتميّز، ومن راحتهم غاية تتسابق إليها مؤسسات الدولة عاماً بعد عام.



ومن ينظر إلى المشهد من هذه الزاوية سيدرك أن ما يحدث في الحج أكبر من موسم، وأعمق من مشروع، وأبعد من أرقام وإحصاءات؛ إنه امتداد لرسالة حملتها هذه البلاد منذ تأسيسها، وطورتها جيلاً بعد جيل، حتى أصبحت خدمة ضيوف الرحمن واحدة من أبرز الصور التي يرى من خلالها العالم قدرة المملكة على الجمع بين شرف المسؤولية، وكفاءة الإدارة.