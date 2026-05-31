في كل عام، لا تدير المملكة العربية السعودية موسماً دينياً فحسب، بل تشغّل واحدة من أعقد عمليات إدارة الحشود والخدمات اللوجستية في العالم. فخلال أيام معدودة، تتحرك ملايين البشر بين مواقع محددة وفق توقيتات دقيقة، ضمن منظومة تتكامل فيها أكثر من عشرين جهة حكومية، ويعمل فيها ما يزيد على 94 ألف فرد من مختلف القطاعات الصحية والأمنية والخدمية والتنظيمية والكثير من المتطوعين. هذه التجربة، التي تراكمت عبر عقود طويلة من التطوير والتعلّم الميداني، لم تعد مجرد نجاح إداري موسمي، بل أصل استراتيجي قابل للتحوّل إلى صناعة عالمية متخصصة. تجارب الدول الكبرى لا تُقاس فقط بما تبنيه من بنى تحتية، بل أيضاً بما تطوره من معرفة تشغيلية قابلة للتصدير. والسعودية اليوم تمتلك خبرة فريدة يصعب تكرارها في إدارة الحشود الضخمة، وتنسيق الجهات المتعددة، وتشغيل المدن المؤقتة، والتحكّم في الحركة البشرية والنقل والطوارئ والصحة والأمن في وقت واحد. هذه الخبرة ليست نظرية أو أكاديمية، بل ممارسة سنوية حقيقية تحت ضغط كثافة بشرية هائلة وظروف تشغيلية معقدة. وزارة الصحة وحدها تشغّل خلال الحج منظومة تشمل عشرات الآلاف من الكوادر، مع مستشفيات ومراكز صحية وإسعافية موزعة بدقة داخل المشاعر. وفي المقابل، تدير وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها الأمنية واحدة من أكثر عمليات التحكّم المروري والحشود تطوراً في العالم، بينما تنسق إمارة منطقة مكة المكرمة بين مختلف الأجهزة ميدانياً عبر فرق إشراف متخصصة. وعندما تتكامل هذه المنظومة مع النقل والخدمات اللوجستية والبلديات والجهات الدينية والإعلامية، فإن الناتج النهائي يصبح نموذجاً تشغيلياً عالمياً متكاملاً. السؤال الاستراتيجي هنا... لماذا تبقى هذه الخبرة محصورة داخل الموسم فقط، بينما العالم يواجه طلباً متزايداً على حلول إدارة الحشود والمناسبات الكبرى والمدن المؤقتة؟ من كأس العالم والأولمبياد إلى المعارض الدولية والمهرجانات العملاقة، تبحث الحكومات والشركات حول العالم عن خبرات قادرة على إدارة الكثافات البشرية بأعلى درجات الكفاءة والسلامة. ومن هنا تبرز الفرصة لإنشاء شركة عالمية مشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي المتخصص والممارس، تكون مهمتها تحويل الخبرة السعودية المتراكمة إلى صناعة تصديرية متكاملة. شركة لا تكتفي بالاستشارات، بل تقدّم حلولاً شاملة تشمل الدراسات، والتخطيط، وإدارة المشاريع، والتشغيل، والتنفيذ، والتدريب، والحلول الرقمية، وتقنيات إدارة الحشود الذكية. ميزة هذه الشركة أنها لن تبدأ من الصفر، بل ستنطلق من أكبر مختبر عملي حي في العالم. كما أنها ستستفيد من تكامل القطاع الحكومي مع مرونة وكفاءة القطاع الخاص، لتصبح ذراعاً سعودية عالمية في قطاع يتنامى بسرعة مع توسع الفعاليات الكبرى والمشاريع العملاقة عالمياً. لقد نجحت المملكة في تحويل النفط إلى قوة اقتصادية، ثم حوّلت الخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه إلى قطاعات استراتيجية جديدة. واليوم، ربما حان الوقت لتحويل «إدارة الحشود» نفسها إلى صناعة سعودية عالمية تحمل ختم الخبرة التي صُنعت في الحج.