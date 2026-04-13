طمأن «كريستيانو جونيور»، جماهير نادي النصر برساله غير مباشرة حول مستقبل والده «رونالدو»، مع الفريق خلال الفترة القادمة وأنهما سيمثلان «النصر» معاً عندما يصل «جونيور»لسن الاحتراف.



جاء ذلك في تغريدة عبر موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x» حيث قال فيها: «قال لي والدي إنه سيستمر باللعب لبضع سنوات أخرى حتى نتمكن من اللعب معًا في صفوف النصر والمنتخب البرتغالي، عندما أصل إلى عالم الاحتراف».



بعد أن أكد «رونالدو» مقدرته اللعب لـ 4 مواسم قادمه وقيادة منتخب البرتغال في مونديال 2030، عندما قال: «لم أستبعد تمامًا إمكانية مشاركتي في مونديال 2030، طالما أسجل هدفًا كل أسبوع في سن الـ 41، ربما يمكنني اللعب لمدة 4 سنوات أخرى»، حيث لقي هذا التصريح تفاعلاً كبيرا من أنصاره في منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام وجمهور النصر على وجه الخصوص، وأثبت أنه نجم استثنائي ورغم بلوغه سن الأربعين، إلا أنه لا يزال يتمتع بلياقة عالية وأنه قادر على العطاء داخل المستطيل الأخضر.



من جانبه، قال المدرب المخضرم «مورينيو» إن البرتغال تفقد خطورتها الهجومية عندما يغيب رونالدو، مشيرا إلى أن المنافسين لا يشعرون بالخوف أو الحذر في هذه الحالة، بعكس ما يحدث عند وجوده في الملعب، حيث يفرض حضوره احتراما كبيرا على الخصوم.



وأضاف أن البعض كان يطالب بعدم استدعاء رونالدو، لكن التجربة الأخيرة أثبتت العكس، في إشارة إلى المباراة الودية أمام منتخب المكسيك، والتي أقيمت فجر الأحد الماضي وانتهت بالتعادل السلبي (0-0)، دون أن ينجح المنتخب البرتغالي في تشكيل تهديد حقيقي.



وأكد مورينيو أن وجود رونالدو يمنح الفريق بعدا مختلفا، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضا على مستوى التأثير النفسي على المنافسين.