حققت لاعبات الجودو في نادي القادسية المراكز الأولى في بطولتي المملكة المفتوحة الأولى والثانية، التي اختتمت في مدينة الرياض، وعبّرت اللاعبة حصة المليكي عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في بطولتي المملكة المفتوحة، وقالت: «أشعر بفخر كبير بتحقيقي المركز الأول في بطولتي المملكة المفتوحة الأولى والثانية، خصوصاً أن هذا الإنجاز تحقق على أرض الوطن، وهو ما يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الرياضي واتساع فرص المنافسة أمام اللاعبات من مختلف دول العالم».



وأضافت: «هذا الفوز يمثل بالنسبة لي دافعاً مهماً للاستمرار وبذل المزيد في البطولات المقبلة، وأتطلع بحماس إلى تحقيق إنجازات أكبر بإذن الله في البطولات القادمة، ولا أنسى الدعم الكبير المقدم من قبل إدارة النادي، وكذلك المسؤولين عن لعبة الجودو الذين يقومون بعمل جبار من أجل إظهار اللعبة بشكل مختلف».



من جهتها، قالت غادة العتيق: «سعيدة جداً بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة المملكة المفتوحة الثانية للجودو، وأفخر بتمثيل نادي القادسية في هذا المحفل الكبير، هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات من الانضباط والإصرار والدعم الكبير الذي نحظى به، والقادم بإذن الله طموح أكبر لرفع راية الوطن في المحافل الدولية الكبرى، أمامنا تحديات قادمة وسنسعى بكل قوة لتحقيق العديد من الميداليات».