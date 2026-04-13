أُسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مواجهة القمة الكبيرة بين فريقي الهلال والسد القطري ضمن دور 16 من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، للحكم الأسترالي «شون روبرت إيفانز»، بقيادة طاقمه المعاون من أبناء موطنه: لاكرينديس جورج وأندرو ميماراكيس، فيما سيكون السنغافوري محمد تقي في غرفة «VAR».



كلاكيت ثاني مرة



وللمرة الثانية يقود إيفانز مواجهة للزعيم في هذا الموسم، وكان أول لقاء تولاه بين الهلال والدحيل ضمن الجولة الأولى من البطولة ذاتها، كذلك الثانية لنادٍ سعودي، عندما أدار لقاء الأهلي والسد في النسخة ذاتها.



تجربة سعودية



وسبق للحكم الأسترالي أن أدار مواجهة الهلال والاتحاد عام 2024 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي انتهت زرقاء 2ـ0، وطرد فيها الفرنسي أنجلو كانتي،كما أدار مواجهة منتخبنا الوطني أمام عمان في نهائيات كأس آسيا 2023، ومباراة النصر أمام الريان القطري في مجموعات دوري أبطال آسيا.



كان حكماً مساعداً



وكانت انطلاقة الحكم شون روبرت إيفانز في الدوري المحلي لبلاده، عندما كان حكماً مساعداً عام 2008، عقبها تفرغ تفرغاً تاماً للمهة التي أحبها عام 2016، عقبها تقلد الشارة الدولية من قبل اتحاد كرة القدم «فيفا».



المشاركة في مونديال قطر 2022



ابن مدينة سيدني الذي ولد فيها عام 1986، اختير في مونديال قطر 2022 حكماً مساعداً للفيديو «VAR»، وسبق له أن تولى زمام الأمور التحكيمية لنهائي الدوري الاسترالي عام 2019، كذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021، ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022، كما أدار مباريات في الدوري الصيني الممتاز، والدوري الإندونيسي.



وطيلة مسيرته مع الصافرة، أدار 274 مباراة، أشهر خلالها 1009 بطاقات ملونة، بينها 48 حمراء واحتسب 89 ضربة جزاء.