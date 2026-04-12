في مشهد يعكس تعقيد الأزمة، واصل مضيق هرمز أداءه الحيوي رغم التصعيد، فيما تصاعدت لهجة التهديدات الأمريكية، وتمسكت طهران بشروطها، مع انتهاء جولة المفاوضات دون اتفاق، وبقاء الملفات العالقة مفتوحة على كل الاحتمالات.

6 ملايين برميل تعبر «هرمز»

رغم التوترات المتصاعدة، شهد مضيق هرمز، أمس، عبور نحو 6 ملايين برميل من النفط السعودي والعراقي، الذي يلعب دورًا مهمًا في استقرار أسواق النفط العالمية، وفق بيانات موقع «تانكر تراكرز»، توزعت بين مليوني برميل من النفط العراقي، و4 ملايين برميل من النفط السعودي.

ويعكس هذا الرقم استمرار تدفق الإمدادات العالمية عبر أحد أهم الممرات الحيوية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أي تعطّل محتمل قد يربك الأسواق العالمية.

ترمب يلوّح بـ«الحصار البحري»

وفي تصعيد لافت، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصة «تروث سوشال» مقالاً للكاتب الأمريكي جون سولومون، يطرح فيه خيار فرض حصار بحري على إيران كأداة ضغط رئيسية.

وأشار المقال إلى أن ترمب قد يلجأ إلى تكرار سيناريو فنزويلا، حين شُلّ اقتصادها عبر حصار بحري استهدف صادراتها النفطية، مؤكداً أن هذا الخيار قد يكون بديلاً عن المواجهة العسكرية المباشرة.

كما لفت إلى وجود قطع بحرية أمريكية ثقيلة في المنطقة، بينها حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد» و«يو إس إس أبراهام لينكولن»، ما يعزز من قدرة واشنطن على تنفيذ مثل هذا السيناريو، في حال فشل المسار الدبلوماسي.

طهران: لن نفتح «هرمز» دون اتفاق

في المقابل، كشفت تسريبات نقلتها «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين أن طهران رفضت إعادة فتح مضيق هرمز إلا في إطار اتفاق نهائي شامل، رغم مطالب أمريكية بإعادة فتحه فوراً.

ويضع هذا الموقف المضيق في قلب المعادلة التفاوضية، باعتباره ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران في مواجهة واشنطن.

الخارجية الإيرانية: مفاوضات معقدة بلا اتفاق

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن جولة المفاوضات الأخيرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن المحادثات جرت في أجواء من عدم الثقة، تم بحث ملفات معقدة، أبرزها مضيق هرمز وقضايا إقليمية، جرى التوصل إلى تفاهمات جزئية، مقابل خلافات حول 3 قضايا رئيسية

وأضافت أن إيران طرحت خلال المفاوضات 10 بنود رئيسية، مقابل مقترحات أمريكية، مؤكدة أن الطريق الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً، لكنه يتطلب «واقعية» من الطرف الآخر.

باكستان: جهود مستمرة لتقريب وجهات النظر

من جهته، أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده ستواصل دورها في تسهيل الحوار بين الطرفين، مؤكداً أن الوفدين الأمريكي والإيراني عقدا جولات تفاوض عدة انتهت صباح اليوم، مع أمل باستمرار التزام الطرفين بخفض التصعيد.