في تطورات متسارعة تعكس حساسية المشهد في مضيق هرمز، تصاعدت التصريحات الدولية المتضاربة بين دعوات لضمان حرية الملاحة وتحذيرات من إجراءات عسكرية قد تزيد التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

دعوات دولية لفتح المضيق وضمان الملاحة

أكد وزراء خارجية دول آسيوية ضرورة عودة المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز، مشددين على أهمية استمرار الملاحة دون عوائق.

كما دعت أستراليا إلى إبقاء المضيق مفتوحًا، في حين شدد بيان مجموعة «آسيان» على ضرورة استعادة التدفق الآمن والمستمر للسفن والطائرات، مع التأكيد على دعم حرية الملاحة والأمن البحري.

الصين: ضبط النفس أولوية

في سياق متصل، أكدت الخارجية الصينية استعداد بكين للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة، داعية إلى وقف إطلاق النار والأعمال العدائية في المنطقة.

وشددت على ضرورة التزام الجميع بالهدوء وضبط النفس، خصوصًا فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، محذرة من أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي.

واشنطن تلوّح بالحصار

على الجانب الآخر، صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها، إذ أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس فرض حصار على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

كما كشفت بيانات ملاحية عن توقف حركة السفن في مضيق هرمز عقب تسريبات بشأن الحصار البحري، ما يعكس حجم القلق في أسواق الشحن العالمية.

طهران: سيادة كاملة على المضيق

في المقابل، أعلنت إيران عبر مقر «خاتم الأنبياء» أنها ستطبق آلية دائمة للتحكم في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تسمح للسفن المرتبطة بما وصفته بـ«العدو» بالمرور عبر المضيق.

وأوضحت أنها قد تسمح بمرور السفن غير المرتبطة بالأعداء وفق ضوابط قواتها المسلحة، مشددة على أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان يجب أن يكون «للجميع أو لا يكون لأحد».

تحذيرات أوروبية من تداعيات الحرب

في السياق ذاته، حذّر مستشار ألماني من أن الحرب مع إيران تتسبب في مشاكل متزايدة للدول الأوروبية، مؤكدًا أن بلاده تبذل جهودًا لإنهاء النزاع.

مؤشرات ميدانية مقلقة

بالتوازي مع التصريحات السياسية، أظهرت التقارير توقفًا ملحوظًا في حركة السفن داخل المضيق، ما يعكس حالة الترقب والقلق من تحول التهديدات إلى واقع ميداني قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.